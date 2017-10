8ο AMORGOS TOURISM FILM FESTIVAL

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Θολαρίων Αμοργού ανακοίνωσε το 15ο Διεθνες Συνέδριο για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό Αμοργού «ΥΠΕΡΙΑ 2017» και το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Αμοργού, που θα πραγματοποιηθούν στο νησί της Αμοργού από 26 έως 29 Οκτωβρίου 2017 στο ξενοδοχείο «Aigialis Hotel & Spa», σε συνεργασία και την υποστήριξη των Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του ΕΟΤ, του Δήμου Αμοργού κ.α..

Στόχος του Συνεδρίου είναι η προβολή του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της Αμοργού, των Κυκλάδων και της Ελλάδας. Ο κύριος σκοπός του Φεστιβάλ Ταινιών Αμοργού είναι να δημιουργήσει μια διεθνή πλατφόρμα που θα ενθαρρύνει τον παγκόσμιο τουρισμό μέσω οπτικοακουστικών μέσων.

Πρόγραμμα 15ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ

Το φετινό κεντρικό θέμα του 15ο Διεθνούς Συνεδρίου για τον Τουρισμό και Πολιτισμό Αμοργού είναι

«Κινηματογράφος – Ένα εργαλείο Τουριστικής Προβολής και Οικονομικής Ανάπτυξης και ο κινηματογραφικά προκαλούμενος τουρισμός » και θα εξετάσει θέματα όπως:

Πέμπτη 26/10 – FILM COMMISSION

Truls Kontny, Film Commission Norway – President οf European Film Commissions Network (EUFCN).

Margarita Perio, Croatian Film Commission

Beverly Cutajar, Malta Film Commission

Βένια Βέργου, Hellenic Film Commission

Παναγιώτης Παπαχατζής, Hellenic Film Οffice

Παρασκευή 27/10 – FILM TOURISM PRODUCTION & DISTRIBUTION

Spomenka Saraga, Croatian Film Producer

Alexander Kammel, President of CIFFT

Farook Singh, American Film Producer

Σαββάτο 28/10 – Κινηματογράφος: ένα διεθνές οικονομικό αναπτυξιακό εργαλείο

Κωνσταντίνος Σέγας Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ: Οι οικονομικές ευκαιρίες και δυνατότητες στην Ελλάδα για οπτικοακουστικές παραγωγές

Γιώργος Λεονταρίτης Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων: Η επένδυση για τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο στη Σύρο

Aντώνης Κιούκας Film director and producer: Μovies, a high return on investment

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Ταινιών Αμοργού – Amorgos Tourism Film Festival

Στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Tουριστικών Ταινιών Αμοργού θα διαγωνιστούν 60 ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο για τα 5 Βραβεία του Φεστιβάλ, που θα απονείμει η Κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους: Παναγιώτης Μήλας, Δημοσιογράφος, Ελλάδα – Alexander Kammel, Διευθυντής Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Κανών, Αυστρία – Farook Singh, Σκηνοθέτης-Παραγωγός, ΗΠΑ – John Driedonks, Πανεπιστήμιο Επιστημών της Ουτρέχτης – Ewa Kotus

Το φετινό Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον Γάλλο σκηνοθέτη Luc Besson με την ευκαρία των 30 ετών από τα γυρίσματα στην Αμοργό της ταινίας του «Το απέραντο Γαλάζιο». Παρουσίαση-ομιλία του παραγωγού της ταινίας Νίκου Γιαννόπουλου.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: παρουσίαση του φεστιβάλ και της σημασίας του για το νησί στους μαθητές της Αμοργού και δημιουργίας μιας ταινίας από του μαθητές.

Master Class: κινηματογραφικη δημοσιογραφία, από τον John Driedonks, Πανεπιστήμιο Επιστημών της Ουτρέχτης

Συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Αμοργού: Προβολή της τελευταίας ταινίας του Luc Besson «Valeriana». Συζήτηση με τον σκηνοθέτη.

Ειδικό αφιέρωμα για το «περιβάλλον και δια βίου μάθηση» με την προβολή 5 ταινιών.

Παράλληλο πρόγραμμα

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν το νησί της Αμοργού, θα περπατήσουν τα αρχαία μονοπάτια της, θα συλλέξουν αρωματικά βότανα από τα βουνά, θα επισκεφθούν το αποστακτήριο αιθέριων ελαίων, θα δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα, θα παρακολουθήσουν παραδοσιακούς εορτασμούς και θα δουν το έργο διαφόρων καλλιτεχνών μέσα από εκθέσεις.Το παράλληλο πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις που θα προβάλλουν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού της Αμοργού, όπως :

– ο Γαστρονομικός τουρισμός με εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής της τοπικής κουζίνας, των τοπικών προϊόντων και των τοπικών συνταγών του νησιού, για την ενημέρωση των ξένων καλεσμένων.

– ο Περιπατητικός Τουρισμός, ξενάγηση στο δίκτυο ιστορικών μονοπατιών της Αμοργού με την αναπάντεχη ποικιλία βοτάνων.

– ο Θρησκευτικός Τουρισμός, επίσκεψη και ξενάγηση στο Μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, υποψήφιο για ένταξη στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO .

– ο Τουρισμός Wellness, ανερχόμενη τάση ταξιδευτών για τουρισμό Υγείας και ευεξίας. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του «ELYSIA» 1ου Διεθνούς Συνεδρίου YOGA στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στην Αμοργό από 5 -11 Απριλίου του 2017 (HYPERLINK «.

Από φέτος το Φεστιβάλ Ταινιών Αμοργού είναι επίσημο μέλος του CIFFT (Ομοσπονδία Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου – Τουρισμού). Η CIFFT είναι μια Επιτροπή για Φεστιβάλ, με 16 μέλη του Κινηματογραφικού Τουρισμού από όλο τον κόσμο. Σκοπός του είναι να διατηρήσει και να ενθαρρύνει το οπτικοακουστικό έργο στη διεθνή τουριστική βιομηχανία.

Όλες οι προβολές και οι διαλέξεις είναι ανοιχτές στο κοινό ώστε οι κάτοικοι της Αμοργού καθώς και οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να αντλήσουν πληροφορίες για τις τρέχουσες εξελίξεις στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες www.yperia.gr