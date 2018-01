8ο Πανελλήνιο Συνέδριο HAPCO

Λίγες μέρες μένουν για την Έναρξη του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του HAPCO για τον Επαγγελματικό και Συνεδριακό Τουρισμό, με τίτλο “Ραγδαίες αλλαγές – Νέες τάσεις και προκλήσεις”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ HAPCO

Τετάρτη, 31/1/2018

11:30-12:30

Εγγραφές

12:30-13:00

Χαιρετισμοί

13:00-13:45

Εναρκτήριες Ομιλίες: H συμβολή του MICE στην εθνική οικονομία

13:45-14:45

Στρογγυλή Τράπεζα 1-Ανοιχτή Συζήτηση: Η νέα εποχή στην πραγματικότητα των ιατρικών συνεδρίων.

14:45-15:30

Καφές & Σνακ

15:30-16:15

Διάλεξη Out of the Box: Time & Stress Management

16:15-17:30

Στρογγυλή Τράπεζα 2: Σχέσεις PCO – πελάτη

17:30-18:00

Διάλειμμα καφέ

18:00-19:00

Διάλεξη: GDPR – Προσωπικά Δεδομένα: Η νέα εποχή και πως θα επηρεάσει τη συνεδριακή αγορά

19:00-20:00

Cocktail Υποδοχής, Hotel Grande Bretagne

Πέμπτη, 1/2/2018

09:00-09:30

Εγγραφές

09:30-11:30

Στρογγυλή Τράπεζα 3-Ανοιχτή Συζήτηση: Προορισμός Ελλάδα: Διεκδίκηση συνεδρίων – Η ώρα της εξωστρέφειας

11:30-12:00

Διάλειμμα καφέ

12:00-13:00

Στρογγυλή Τράπεζα 4: Κριτήρια επιλογής συνεδριακού χώρου: Ελληνικές και διεθνείς πρακτικές

13:00-13:45

Meet the Expert 1: Benefits of joining an International Association in a collaborative economy

13:45-14:30

Meet the Expert 2: Mindfulness – Reaching our full potential

14:30-15:30

Καφές & Snack

15:30-16:15

Meet the Expert 3: Πρακτικές οικονομικής διαχείρισης συνεδρίων

16:15-17:00

Meet the Expert 4: Αξιοποιώντας την τεχνολογία στα συνέδρια

17:00-17:45

Meet the Expert 5: Digital Marketing on Conferences “Delegate/Participant journey before the Registration”

19:45

Δείπνο Συνεδρίου- Galaxy, Hilton Athens Hotel

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Balci Fisunoglu Elif

European Regional Director ICCA

Βλάχου Ελένη

Διευθύντρια Πωλήσεων Αθήνας και Κεντρικής Ελλάδας Aegean

Γαληνός Αλέξης

Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Δήμου Αθηναίων

Γιαννάκος Χρήστος

Οικονομικός Σύμβουλος Τουριστικών Επιχειρήσεων TCA Ltd

Δρέττα Ιωάννα

Διευθύνουσα Σύμβουλος Marketing Greece SA

Ζδράλης Κωνσταντίνος

Διευθυντής Πωλήσεων Electra Hotels & Resorts

Καρύδα Αικατερίνη

Υπουργείο Oικονομικών, Γενική Δ/νση Φορολογίας, Δ/νση ΦΠΑ

Κάτσος Θεόδωρος

Διευθυντής Πωλήσεων Wyndham Grand Athens

Κερασίδου Ζένια

Διευθύντρια Πωλήσεων & Συνεδρίων Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Κιτρίδης Διαμαντής

Διευθύνων Σύμβουλος Citrine Media Agency

Κόνσολας Μάνος

Βουλευτής Δωδεκανήσου & Τομεάρχης Τουρισμού Νέας Δημοκρατίας

Κουδελή Έφη

Γενική Διευθύντρια TCB

Λαζαράκος Γρηγόρης

Δικηγόρος

Λυγνού Σίσσυ

Διευθύντρια Τμήματος Συνεδρίων & Εκδηλώσεων AFEA S.A.

Μανιαδή Μαρίνα

Διευθύντρια Πωλήσεων Group- MICE Creta Maris Beach Resort

Μεντή Γεωργία

Διευθύντρια Συνεδρίων Pco-Convin SA

Μοναστηρίδης Πρόδρομος

Υπεύθυνος Marketing Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Μπατζάκη Εύα

Διευθύντρια Πωλήσεων Hilton Athens Hotel

Παπατριανταφύλλου Όλγα

Εκπαιδεύτρια – Ψυχοθεραπεύτρια

Παρχαρίδης Στάθης

Διευθύνων Σύμβουλος Inventics SA

Πισσάκας Γεώργιος

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ποδηματάς Παναγιώτης

Διευθύνων Σύμβουλος P.C Podimatas Audiovisual S.A

Ρεμούνδου Ιωάννα

Διευθύντρια Πωλήσεων Grand Resort Lagonissi

Ρέτσος Ιωάννης

Πρόεδρος ΣΕΤΕ

Σφελινιώτη Τατιανή

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Δ/νση Φορολογίας, Δ/νση ΦΠΑ

Τσιούφης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Φύσσας Αλέξης

Διευθύνων Σύμβουλος Fyssas Audiovisual