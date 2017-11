Το ξενοδοχείο OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort φιλοξένησε με απόλυτη επιτυχία το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Αλουμίνιο & Κατασκευές”

Στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Out of the Blue, Capsis Elite Resort, που βρίσκεται στην Αγ. Πελαγία στο Ηράκλειο Κρήτης, πραγματοποιήθηκε στις 20 – 22 Οκτωβρίου 2017 με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Αλουμίνιο & Κατασκευές”.

Το συγκεκριμένο συνέδριο ήταν αφιερωμένο στην τουριστική αγορά και στην εξοικονόμηση ενέργειας και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εισηγήσεις κορυφαίων ομιλητών, να επισκεφτούν έκθεση με την συμμετοχή των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με ξενοδόχους & αρχιτέκτονες – μηχανικούς, καθώς και να παρακολουθήσουν την “Πρόταση αξίας” για τον τουριστικό τομέα, με έμφαση στην Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτιρίων.

Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ξεπέρασαν τους 700, ενώ για πρώτη φορά ήταν τόσο έντονη η παρουσία τρίτων, όπως του περιφερειάρχη Κρήτης, τοπικών βουλευτών, δημοτικών αρχόντων, φορέων και των τεσσάρων Νομών της Κρήτης. Οι κατασκευαστές αλουμινίου που ξεπέρασαν τους 400, ήταν οι πρωταγωνιστές του συνεδρίου και είχαν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον εκθεσιακό χώρο του Out of the Blue, Capsis Elite Resort.

Ιδιαίτερη στιγμή του συνεδρίου ήταν τα βραβεία Alumini, που για άλλη μια φορά χάρισαν συγκίνηση και αναγνώριση σε σπουδαίους ανθρώπους του κλάδου.

Το καλωσόρισμα των συνέδρων έγινε στο Lobby του Classic Collection Hotel από χορευτές με παραδοσιακές κρητικές στολές και ζωντανή μουσική. Η βραδιά συνεχίστηκε με κέρασμα τοπικών προϊόντων και ρακή. Το βραδινό Gala πραγματοποιήθηκε στο Green Pepper Restaurant. Οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να απολαύσουν ζωντανή κρητική μουσική και να δειπνήσουν σε ένα εξωτικό περιβάλλον με αναρριχητικά φυτά, γυάλινη οροφή και μοναδική θέα στην θάλασσα. Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες και επισκέπτες είχαν την επιλογή να απολαύσουν το γεύμα τους στα μοναδικά εστιατόρια του resort μας, να επισκεφτούν τις 2 παραλίες μας (μια ιδιωτική), να χαλαρώσουν σε ένα από τα bar ή να ανακαλύψουν τις αναζωογονητικές θεραπείες που προσφέρει το Euphoria Rejuvenating Spa για απόλυτη υγεία και ευεξία.