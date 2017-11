Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου ΥΠΕΡΙΑ για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό και του 8ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αμοργού με πλέον των 100 ατόμων, από 23 χώρες του κόσμου.

Το συνέδριο ΥΠΕΡΙΑ και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αμοργού, διεξήχθησαν στο ξενοδοχείο Aegialis Hotel & Spa στην Αιγιάλη Αμοργού.

Ειδικό αφιέρωμα υπήρχε στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και διά βίου μάθηση με προβολή 5 ταινιών, σχετικές με το περιβάλλον, οι οποίες προβλήθηκαν όχι μόνο στην αίθουσα προβολών του Φεστιβάλ, αλλά και στο Γυμνάσιο – Λύκειο Αμοργού , στο ενιαίο Δημοτικό Σχολείο Αιγιάλης, και σε 3 άλλες αίθουσες Πολιτισμού σε όλη την Αμοργό.

Λειτούργησε Ακαδημία Κινηματογράφου με 15 φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τον καθηγητή John Driendonks από την Ολλανδία.

Παρευρέθηκε διεθνής επιτροπή από την Διεθνή Ομοσπονδία Φεστιβάλ CIFFT με έδρα την Βιέννη, προκειμένου να εγκρίνει το Φεστιβάλ της Αμοργού ως αντάξιο μέλος της.

Διακεκριμένοι ομιλητές από τον διεθνή χώρο, μίλησαν για “Film Commission” και την σημασία κα τα οφέλη από τη δυνατότητα προσέλκυσης παραγωγής ξένων ταινιών σε ένα τόπο, όπου υπάρχουν τεράστια κέρδη για την τοπική και την Εθνική οικονομία, όχι μόνο από την προβολή μιας ταινίας μετά την ολοκλήρωση της, αλλά και από τα οφέλη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ο Κινηματογράφος, θεωρείται ένα σπουδαίο εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης, και απτό παράδειγμα, είναι η ταινία ‘Απέραντο Γαλάζιο’, που έκανε την Αμοργό παγκοσμίως γνωστή. Με την ευκαιρία των 30 χρόνων από την δημιουργία της ταινίας, το ΥΠΕΡΙΑ 2017, ήταν αφιερωμένο στον Γάλλο παραγωγό Luc Besson και ο Έλληνας παραγωγός της ταινίας Νίκος Γιαννόπουλος, ήταν μαζί μας και μας έφερε πίσω στα γυρίσματα του Απέραντου Γαλάζιου στην Αμοργό πριν από 30 χρόνια.

Τις εργασίες του Συνεδρίου και του Φεστιβάλ, παρακολούθησε ο Πρόεδρος του ΕΟΤ κύριος Χαράλαμπος Καρίμαλης και ο Γενικός Γραμματέας κύριος Κωνσταντίνος Τσέγας.

Παρόντες ήταν 13 σκηνοθέτες/παραγωγοί που συμμετείχαν με τις ταινίες τους από διάφορες χώρες, καθώς και πλήθος δημοσιογράφων, bloggers, φωτογράφων, κινηματογραφιστών, από τον Ελληνικό και διεθνή χώρο.

Η Κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ που αποτελείτο από 5 μέλη από την Κροατία, την Αυστρία, την Πολωνία και την Ελλάδα, έβγαλε τα αποτελέσματα για τις καλύτερες ταινίες του φεστιβάλ. Διαγωνίστηκαν 65 ταινίες από 25 χώρες, στις κατηγορίες Ελληνικές Ταινίες, Ντοκυμαντέρ, Ταξίδια και Διαφημιστικές.

Grand Price: Dubai’s#BeMyGuest by Prakash Varma.

Greek Films: 1st Award: Samaria Hotel by Theodoros Papadoulakis.

2nd Award: BlueGR Hotels & Resorts by Theodoros Papadoulaki.

Documentary: 1st Award: Garuda by Marko Randelovic.

2nd Award: Dancing with your dreams by Gustavo Neves.

Special Mention: Train Surfers by Andrien Cothier.

Travel/ Promotional: 1st Award: An Alpine Sense of Life by Johannes Grebert

2nd Award: Inlandisis b Mathieu Lelay.

Special mention: Galapagos, Calling Home by Andrew Norton.

Commercials: 1st Award: Spirit of Dubai by Mark Toia.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ιδιαίτερα στην διατήρηση του περιβάλλοντος, στον περιπατητικό και βοτανολογικό τουρισμό, στον τουρισμό ευεξίας, στον πολιτιστικό και πολιτισμικό τουρισμό και στον θρησκευτικό τουρισμό. Την τιμητική της είχε η Γαστρονομία της Αμοργού καθώς οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πολλές αυθεντικές συνταγές της Αμοργού με τοπικά προϊόντα σε διάφορα εστιατόρια του νησιού που προσέφεραν γεύματα στους συνέδρους: στο εστιατόριο Lakki στην Αιγιάλη, στην ταβέρνα Πανόραμα στα Θολάρια, στο εστιατόριο Καπετάν Δήμος στα Κατάπολα, όπου συμμετείχαν με δικές τους συνταγές και τα τοπικά εστιατόρια Victor, Mythos και Μουράγιο. Έγιναν μαθήματα Αμοργιανής κουζίνας με συνταγές για τυρόπιτες, κατσίκι γεμιστό, γιαπράκια, φάβα και ξεροτήγανα, στα πλαίσια της συνεργασίας με την νεοιδρυθείσα ‘Λέσχη Γαστρονομίας Αμοργού’. Οι σύνεδροι συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες και είχαν την ευκαρία να γνωρίσουν ολόκληρο το νησί της Αμοργού.

Η διοργάνωση έγινε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Θολαρίων Αμοργού και το ξενοδοχείο Aegialis Hotel & Spa και τελούσε υπό την αιγίδα και υποστήριξη του ΕΟΤ, της Περιφέριας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δήμου Αμοργού.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.yperia.gr