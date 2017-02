Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Greek Tourism Expo 2016

Η 3η Διεθνής Έκθεση GREEK TOURISM Expo, η επίσημη τουριστική Έκθεση της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 25-27 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo και την εγκαινίασε η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά.

Για μια ακόμα χρονιά η Έκθεση απέδειξε τη δυναμική της με τη συμμετοχή 250 εκθετών , 120 διεθνούς επιπέδου Hosted Buyers από 35 χώρες και χιλιάδων επαγγελματιών επισκεπτών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που προέρχονταν από όλους τους κλάδους τουρισμού.

Mε το σύνθημα » COME TO MEET THE GREEKS » η 3η Διεθνής Έκθεση Greek Tourism Expo 2016 μίλησε με τους παρακάτω αριθμούς:

250 εκθέτες από όλους τους τομείς του ελληνικού τουρισμού, Περιφέρειες, Δήμοι, Φορείς του Τουρισμού, Ξενοδοχεία, Luxury Boutique Hotels & Villas, Τουριστικά γραφεία, Εταιρείες Κρουαζιέρας, Management, κ.λ.π.

4.600 περίπου επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από όλους τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας κάλυψαν τις επαγγελματικές τους ανάγκες με νέες συνεργασίες.

Τα Εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποίησε η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά πλαισιωμένη από τον Γεν. Γραμματέα του ΕΟΤ κ. Δημήτρη Τρυφωνόπουλο, την Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου κα Ντίνα Νικολάκου, τον Πρόεδρο του EBEA κ. Κώστα Μίχαλο, τον Πρόεδρο του ΞΕΕ κ. Γιώργο Τσακίρη, τον Πρόεδρο της ΠΟΔΙΞ κ. Γιώργο Πελεκανάκη και άλλους επισήμους.

Για την Έκθεση απέστειλαν επίσης Χαιρετισμό τους : ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Γιώργος Σταθάκης, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας κ. Θεόδωρος Κόντες και η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κα Ιωάννα Παπαδοπούλου.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης, ο ΕΟΤ προγραμμάτισε, μέσω των Γραφείων του στην Ιταλία, τη Ρωσία, τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, δημοσιογραφικά ταξίδια (press trips) στην Έκθεση με συνολικά έξι ξένους δημοσιογράφους, οι οποίοι κάλυψαν ειδησεογραφικά την Έκθεση και τις εκδηλώσεις της. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι συμμετείχαν : η κα Claudia Cabrini , Ιταλίδα δημοσιογράφος της τουριστικής εφημερίδας «TTG», ο κ. Artem Prokhoro, Προϊστάμενος διεθνών ειδήσεων του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων «INTERFAX», η κα Eleni Hoefsloot, δημοσιογράφος του ολλανδικού επαγγελματικού περιοδικού «Travelution», ο κ. Dieter Weirauch, συντάκτης του γερμανικού ταξιδιωτικού portal «Einfach raus» και ο κ. Ivo Baumann , δημοσιογράφος από το εξειδικευμένο στο συνεδριακό τουρισμό γερμανικό περιοδικό «ICJ MICE Magazine». Κατά τη διάρκεια της παραμονής των έξι δημοσιογράφων στην Αθήνα, ο ΕΟΤ οργάνωσε την ξενάγησή τους στην Ακρόπολη και το Μουσείο Ακρόπολης, ενώ τους παρέθεσε γεύμα στο εστιατόριο του Μουσείου. Η διοργάνωση της Έκθεσης επιμελήθηκε τη συμμετοχή των δημοσιογράφων σε ειδικά σχεδιασμένο Fam Trip στην Αθήνα όπου τους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν ιστορικά σημεία της πόλης και να ταξιδέψουν στα αρώματα και τις γεύσεις της Ελληνικής γαστρονομίας.

Οι συνεδριακές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από επίσημους φορείς ( ΞΕΕ-Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ΤΕΕ-Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ΠΟΔΙΞ- Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων, Περιφέρεια Πελοποννήσου) αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις ( Expedia Inc., και Google) δημιούργησαν ένα υψηλού επιπέδου δίκτυο ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων για τους δεκάδες επαγγελματίες που τις παρακολούθησαν.

ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα των: Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, ΞΕΕ, ΤΕΕ και HAPCO.