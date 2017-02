Ετοιμάζεται το νέο τεύχος του SYNEDRIO / The CONGRESS + EVENT Magazine and Guide

Ετοιμάζεται το τεύχος Νο.41 του εξαμηνιαίου SYNEDRIO / The CONGRESS + EVENT Magazine and Guide, από το Elena Karagouni Media, που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο.

Για 22 χρόνια, το SYNEDRIO, αποστέλλεται και είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο για όποιον θέλει να οργανώσει ένα Συνέδριο ή μία Εκδήλωση στην Ελλάδα.

Το κόστος προβολής για τους συμμετέχοντες στο SYNEDRIO είναι εξαιρετικά χαμηλό και με επιπλέον δωρεάν παρουσία στα 3 παρακάτω αναφερόμενα Online Περιοδικά / Οδηγούς.

Σήμερα, στην εποχή των Digital Media, το Elena Karagouni Media, έχει δημιουργήσει επιπλέον μια σειρά από ειδικά Online Περιοδικά / Οδηγούς συνεχούς ενημέρωσης, που καλύπτουν τον Συνεδριακό τομέα:

www.SYNEDRIO.gr

Ο σύμβουλος του Οργανωτή Συνεδρίων και Εκδηλώσεων. Ενημέρωση για όλα τα συνέδρια που θα γίνουν ή έγιναν από το 1997. Επικαιρότητα, Άρθρα, Συμβουλές και Οδηγός Προμηθευτών.

www.MedicalCongress.gr

Η πληρέστερη βάση Ιατρικών Συνεδρίων στην Ελλάδα.

Επίσης τον ανανεωμένο Online Οδηγό MICE.gr, με τα σημαντικότερα Γραφεία PCO, Συνεδριακά Κέντρα και Ξενοδοχεία με Συνεδριακούς Χώρους καθώς και υπηρεσίες απαραίτητες για την διοργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων όπως Οπτικοακουστικά, Catering, Δώρα Δημοσίων Σχέσεων, Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Λεωφορείων, Ειδικό Software, κα.

www.MICE.gr

The Meeting, Incentive, Congress and Event Planner’s Guide to Greece.

Το MICE.gr λειτουργεί αυτόνομα, αλλά και κατευθύνονται σε αυτό όλοι οι επισκέπτες του SYNEDRIO.gr και MedicalCongress.gr, πατώντας στο Μενού: ΒΡΕΙΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

Στοιχεία Κυκλοφορίας για τα έντυπα ή Επισκεψιμότητας για τα sites, μπορείτε να βρείτε στο εταιρικό μας site: www.Karagouni.eu

Περισσότερες Πληροφορίες για την προβολή σας στο έντυπο: www.synedrio.gr/diafimisi-sto-entypo