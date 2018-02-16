Διαβάστε το Hotel Design Magazine and Guide No 20!

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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. Η Τέχνη στο Hotel Design,
της Έλενας Καραγκούνη, σελ. 1-38
Παρουσίαση: Art Hotel, Σαντορίνη
Παρουσίαση των: 21c Museum Hotels
- Louisville, Kentucky
- Bentonville, Arkansas
- Oklahoma City, Oklahoma
- Cincinnati, Ohio
- Lexington, Kentucky
- Durham, North Carolina
- Nashville, Tennessee
2. Νέες Ξενοδοχειακές αφίξεις που ξεχώρισαν για το Design τους,
της Έλενας Καραγκούνη, σελ. 44-70
- 1898 The Post, Ghent
- Hotel Whistler, Paris
- The Ritz-Carlton Langkawi, Malaysia
- COLORS Urban Hotel, Θεσσαλονίκη
- Nana Beach, Κρήτη
3. Ένθετο: Επιλογή άρθρων από το HotelMag.gr,
σελ. 75-88
- management ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ LOYALTY PROGRAMS ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ
- marketing ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΑΣ
- trends ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
- νομοθεσία ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
- εκπαίδευση ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ HOTEL MANAGEMENT
- τουρισμός Εν Τέλει, του Κωνσταντίνου Καραγκούνη