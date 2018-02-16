Διαβάστε το Hotel Design Magazine and Guide No 20!

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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Η Τέχνη στο Hotel Design,
της Έλενας Καραγκούνη, σελ. 1-38

Παρουσίαση: Art Hotel, Σαντορίνη
Παρουσίαση των: 21c Museum Hotels

  • Louisville, Kentucky
  • Bentonville, Arkansas
  • Oklahoma City, Oklahoma
  • Cincinnati, Ohio
  • Lexington, Kentucky
  • Durham, North Carolina
  •  Nashville, Tennessee

2. Νέες Ξενοδοχειακές αφίξεις που ξεχώρισαν για το Design τους,
της Έλενας Καραγκούνη, σελ. 44-70

  • 1898 The Post, Ghent
  • Hotel Whistler, Paris
  • The Ritz-Carlton Langkawi, Malaysia
  • COLORS Urban Hotel, Θεσσαλονίκη
  • Nana Beach, Κρήτη

3. Ένθετο: Επιλογή άρθρων από το HotelMag.gr,
σελ. 75-88

  • management   ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ LOYALTY PROGRAMS ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ
  • marketing   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΑΣ
  • trends   ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
  • νομοθεσία   ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
  • εκπαίδευση   ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ HOTEL MANAGEMENT
  • τουρισμός   Εν Τέλει, του Κωνσταντίνου Καραγκούνη

 

 

 

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